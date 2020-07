Gasperini: "Contro il Napoli ripartiamo da zero"

L'Atalanta è ripartita con tre vittorie consecutive in campionato, che hanno permesso ai nerazzurri di consolidare il quarto posto in classifica. Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida contro il Napoli ha parlato del momento della squadra: "Stiamo molto bene, essere ripartiti con tre vittorie è stato fondamentale, ma a ogni partita bisogna resettare e partire da zero: una situazione complicata per tutti". L'Atalanta affronta domani un Napoli che "sta dimostrando tutto il suo valore". "C'è attesa per questa partita: noi siamo in vantaggio in classifica - osserva Gasperini sul canale YouTube del club - ma loro sono in grado di fare un filotto di risultati". Una partita che secondo Gasperini nasconde diverse insidie: "Temo il valore in assoluto di una rosa importantissima, con molta varietà e qualità soprattutto a centrocampo", afferma l'allenatore dell'Atalanta, che dovrà rinunciare a Malinovskyi, squalificato, e Palomino, che ha problemi al flessore destro.