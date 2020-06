Le probabili formazioni della 29^ giornata

E siamo di nuovo in pista. Poco più di una giornata di riposo e poi il pallone riprenderà a rotolare con i fantallenatori che dovranno mettere in piedi l’ennesima formazione: in questi primi turni post lockdown abbiamo visto tante rotazioni nei vari XI di partenza. Azzeccare sempre le scelte dei vari tecnici non è semplice ma dall’altro lato abbiamo anche visto che molti cambi a gara in corso danno un discreto minutaggio a giocatori che magari, prima del match, erano considerati in ballottaggio. Le due di testa apriranno il programma della 29ma giornata e questa volta sarà la Lazio a poter mettere pressione alla Juventus.

Ecco quindi un primo quadro generale della situazione dai vari campi, grazie al sempre prezioso lavoro della squadra di Sky Sport con gli inviati che ci riportano davvero tutto. Come sempre, la pagina è in costante aggiornamento. Non dimenticate nemmeno di dare uno sguardo ai ‘Campetti’ per avere un quadro più completo degli indisponibili e dei vari schieramenti

TORINO-LAZIO, martedì ore 19:30

Torino, Verdi torna titolare

Dopo essere subentrato nell'ultima sfida di campionato, Simone Verdi è pronto a riprendersi una maglia da titolare. Longo può scheriare i suoi con due differenti sistemi ma dipenderà da come si risolverà il ballottaggio tra Berenguer e Ola Aina. Con quest'ultimo il Toro si schiererebbe con un 3-5-1-1, in caso contrario spazio al 3-4-3. In mezzo chance per Lukic dall'inizio

Lazio, Correa e Caicedo affaticati

Simone Inzaghi dovrà verificare per bene la situazione dei suoi dopo la rimonta contro la Fiorentina. La linea difensiva riproporrà Radu titolare mentre nulla dovrebbe cambiare in mediana. Al fianco d'Immobile è sfida 'al contrario' tra Correa e Caicedo: i due infatti non sono messi benissimo a livello fisico: sono entrambi affaticati e chi sarà messo meglio dopo la rifinitura giocherà titolare

GENOA-JUVENTUS, martedì ore 21:45

Genoa, possibili rotazioni tra centrocampo e attacco

Per la sfida interna contro la Juventus, i rossoblù potrebbero cambiare vari interpreti nell'XI titolare rispetto alla sfida contro il Brescia. Ci sono infati Cassata e Schone che si candidano per un posto a centrocampo (che potrebbe essere sia a 4 che a 5). Davanti uno tra Sanabria e Pandev dovrebbe riuscire a strappare una maglia da titolare ma non è escluso che possano essere in campo dall'inizio entrambi

Juventus, Douglas Costa completa il tridente?

Il rientro dalla squalifica di Danilo permetterà a Maurizio Sarri di evitare un extra lavoro difensivo a Matuidi. Con Cuadrado a destra, Danilo agirà sul settore di sinistra e il francese tornerà nel vecchio ruolo di centrocampo. La novità potrebbe essere in attacco con Douglas Costa favorito per completare il tridente al fianco di CR7 e Dybala ma occhio anche a Higuain che potrebbe scalare posizioni gerarchiche.



BOLOGNA-CAGLIARI, mercoledì ore 19:30

Bologna, Poli da verificare. Barrow in rampa di lancio

Contro la Sampdoria, il suo ingresso ha spaccato la partita e ora Musa Barrow è il candidato numero uno per un posto da titolare in attacco. Ciò non significa automaticamente che Palacio finisca in panchina. L'ex Atalanta infatti potrebbe anche agire da esterno con l'argentino riferimento là davanti. In mezzo c'è Poli che non è al meglio dopo il problema accusato a Genova. Schouten quindi può conquistare un posto nella formazione iniziale



Cagliari, corsie esterne da decidere per Zenga

Infermeria ancora affollata in casa rossobù. Non ci sono quindi grosse possibilità di rotazione per Zenga che però deve sostanzialmente risolvere i quesiti di fascia. Sia Mattiello che Lykogiannis, titolare nell'ultima uscita, potrebbero perdere il posto a beneficio di Cigarini (con Nandez a destra) e Pellegrini. In difesa Carboni spera di conservare il posto ma deve difendersi dall'attacco di Cacciatore.



INTER-BRESCIA, mercoledì ore 19:30

Inter, Conte pensa a cambi in tutti i reparti

L'impegno non è dei più difficili anche se il Brescia arriva da un paio di risultati utili consecutivi. Lo sforzo di Parma potrebbe costringere Conte, che rientra in panchina dopo la squalifica, a modificare alcuni interpreti. In difesa ci dovrebbe essere una chance per Ranocchia. Uno tra Moses e Young sarà 'promosso' titolare mentre in attacco c'è Sanchez che scalpita e non è detto che a riposare sia per forza Lautaro Martinez.



Brescia, Romulo e Skrabb possibili volti nuovi

Per come si era messa la sfida contro il Genoa, quel punto finale è da considerarsi perso per il Brescia che ora non può più fare calcoli: a Milano Diego Lopez deve sperare di uscire senza una sconfitta. Rivedremo gli stessi undici di qualche giorno fa? Possibile anche se non è escluso che qualche volto nuovo possa entrare nella formazione iniziale. Gli indiziati principali sono Skrabb e Romulo. Ancora assenti Cistana e Chancellor



FIORENTINA-SASSUOLO, mercoledì ore 21:45

Fiorentina, riecco Chiesa in attacco

Squalificato Vlahovic ma rientra Federico Chiesa. Questa la situzione in casa Fiorentina con i viola che dovranno rinunciare anche a Caceres che deve scontare la seconda giornata di stop. Possibile che Iachini opti per un 4-3-3 rispetto al 3-5-2 visto contro la Lazio. L'unico 'problema', in caso di difesa a 4, è che non ci sarebbero attaccanti da far entrare a gara in corso. Ghezzal si è districato bene contro la Lazio e potrebbe essere un jolly da giocarsi sia dall'inizio che a gara in corso. In mezzo dovrebbe invece tornare dal 1' Duncan.



Sassuolo, duello allargato in attacco

De Zerbi continuerà a modificare la formazione iniziale come ha sempre fatto sia pre che post lockdown. Rogerio potrebbe essere promosso titolare così come Traoré (che può giocare in più ruoli). In attacco solito rebus con però un 'allargamento': la sfida è tra Djuricic e Defrel ma il francese potrebbe anche far rifiatare Caputo. Quesito su Boga: da titolare non ha reso al meglio, da subentrato ha fatto il fenomeno. Quale destino per lui contro la Fiorentina? Risposta: cinquanta e cinquanta.

LECCE-SAMPDORIA, mercoledì ore 21:45

Lecce, torna la difesa a 4?

La situazione difensiva del Lecce è parecchio problematica. Basta scorrere gli ultimi risultati per capire che c'è sicuramente da intervenire. Ogni possibile soluzione non ha dato i riusltati sperati. Ora c'è una gara da 'dentro o fuori' contro la Samp. I salentini dovrebbero optare per una linea a 4 col dubbio Rossettini-Meccariello. In mediana ipotesi percorribile quella di mettere Barak titolare. In attacco Babacar supportato presumibilmente da Saponara e Mancosu



Sampdoria, a Quagliarella manca il 2%

Claudio Ranieri ha fatto il punto sulle condizioni di Quagliarella che è al 98% del recupero e che deve rielasticizzare il muscolo. Chi sperava di trovarlo titolare a Lecce, salvo super sorprese, rimarrà deluso. In mediana rientra Jankto con Linetty e Vieira che, rispetto all'ultima formazione, dovrebbero partire dalla panchina. Possibile promozione per Bonazzoli al fianco di Gabbiadini



SPAL-MILAN, mercoledì ore 21:45

Spal, Felipe squalificato. Conferme possibili per il 4-4-2

L'attacco pesante Cerri-Petagna non ha fatto male contro il Napoli. Una Spal che agiva di rimessa doveva buttarla su e non perderla. Possibile che tutto si ripeta anche contro il Milan che ha dimostrato di saper stare alto e occupare bene la metà campo avversaria. In difesa c'è Felipe squalificato. Solito monitoraggio per Fares e Reca con Sala pronto nel caso a giocare a sinistra. L'alternativa a livello di sistema è il 4-3-3 con Valoti e Strefezza larghi



Milan, Ibra verso la convocazione

Prima di Milan-Roma, Pioli aveva annunciato l'indisponibilità di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese aveva però messo nel proprio mirino la Spal. Tutto fa pensare ad una possibile convocazione dello svedese in ottica di un rientro in campo con minutaggio limitato. Con gli impegni che si susseguono Pioli deve verificare il livello di stanchezza della squadra. L'XI titolare post lockdown non è di fatto mai cambiato: a Ferrara però qualche rotazione dovrebbe esserci. Krunic e Calabria potrebbero far rifiatare qualche compagno



VERONA-PARMA, mercoledì ore 21:45

Verona, Kumbulla fermato dal Giudice Sportivo

Ivan Juric ritrova Faraoni ma dovrà fare a meno dello squalificato Kumbulla. Con Rrahmani e Gunter titolari resta un posto disponibile. Se lo giocano Dawidowicz e Empereur. In mediana potrebbe toccare di nuovo a Badu mentre in attacco Di Carmine, dopo la panchina contro il Sassuolo, dovrebbe riprendersi una maglia da titolare.



Parma, Brugman o Hernani per sostituire Kucka

Il rosso rimediato contro l'Inter farà saltare il match di Verona a Juraj Kucka. La buona prova di Scozzarella dovrebbe garantirgli un'altra partenza da titolare anche se, come ha detto D'Aversa, il centrocampista italiano ha ancora problemi nel reggere i 90 minuti. In mediana quindi se la giocano Hernani e Brugman. Iacoponi riprende posto in difesa, dove potrebbe invece riposare Bruno Alves. Due le soluzioni per ovviare all'eventuale assenza del portoghese: o Dermaku o lo spostamento di Gagliolo il mezzo con Pezzella in fascia sinistra



ATALANTA-NAPOLI, giovedì ore 19:30

Atalanta, Malinovskyi squalificato

Ennesima gara ricca di gol quella dei nerazurri a Udine. Ora c'è il Napoli in uno scontro che potrebbe riaprire in toto la corsa al quarto posto: Gasperini deve rinunicare a Malinovskyi. Quasi scontato quindi l'impiego di Ilicic dal primo minuto. In attacco ancora titolare Zapata con Muriel pronto a rimpinguare il suo bottino di reti dalla panchina. Ballottaggio Freuler-Pasalic in mezzo mentre Castagne, titolare a Udine, dovrebbe riaccomodarsi in panchina.



Napoli, 5 cambi rispetto a domenica?

La profondità della rosa del Napoli, soprattutto in determinati ruoli, si è vista tra campionato e Coppa Italia. Gattuso ha il solo Allan non certo della propria disponibilità. Per il resto può scegliere con relativa tranquillità. In porta Ospina favorito. Di Lorenzo torna a presidiare la fascia destra. A centrocampo. altri due cambi rispetto alla vittoria contro la Spal mentre in attacco Politano parte in pole. Infine 'solito' rebus per il ruolo di punta centrale. Mertens in leggero vantaggio su Milik ma le cose possono cambiare in ogni momento.



ROMA-UDINESE, giovedì ore 21:45

Roma, Fonseca deve per forza cambiarne due

Archviata la sconfitta contro il Milan, la Roma cercherà di ritrovare i tre punto contro l'Udinese. Mancheranno però per squalifica sia Pellegrini che Veretout: due assenza non da poco nell'equilibrio tecnico-tattico giallorosso. Kolarov dovrebbe rientrare a sinistra mentre Diawara è in pole per affiancare Cristante. Per il ruolo di trequartista centrale ci sono in lizza Mkhitaryan e Pastore.



Udinese, torna Don Rodrigo

La doppietta di Lasagna avrà anche portato zero punti ma l'Udinese è tornata a segnare più di una rete in un singolo match, cosa che non accadeva dal 19 gennaio. L'attaccante azzurrro è confermatissimo in attacco: al suo fianco duello tra Okaka e Nestorovski. In mediana torna dopo la squalifica De Paul con Jajalo che giocherà in cabina di regia. In difesa possibile chance dall'inizio per Becao.