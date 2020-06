Sarri: "Intesa CR7-Dybala? Ora si cercano di più"

Prima del lockdown erano andati a segno insieme nella stessa partita solo in una occasione, dalla ripresa del campionato invece è già successo per tre gare di fila, compresa quella vinta per 3-1 contro il Genoa. Un’intesa che cresce sempre di più tra Cristiano Ronaldo e Dybala e che Maurizio Sarri commenta così a Sky Sport: "È cambiato qualcosa a livello di movimenti, ma hanno imparato a cercarsi di più. Si sono resi conto che usufruendo l'uno dell'altro ne beneficiano entrambi. È una cosa che ho notato anche in allenamento", le parole dell’allenatore della Juve. "CR7 meno cercato dai compagni? Nel primo tempo è andato alla conclusione per cinque volte, quindi significa che è stato servito più che a dovere. Cristiano spesso gioca per liberarsi al tiro, ma quando decide di muovere la palla velocemente è il più forte di tutti. Il cambio? sinceramente stavo per sostituire Dybala, poi ho virato su Ronaldo, che ha giocato per molti minuti. Ne abbiamo discusso nei giorni scorsi, sapeva che sarebbe uscito sul 3-0 e l'ha fatto con serenità", ha aggiunto Sarri.