Una stagione da completare al meglio, con campionato e Champions come obiettivi prefissati, ma la Juve pensa già al futuro, come dimostra lo scambio con il Barcellona tra Arthur e Pjanic. Operazione già ufficiale che il ds bianconero Fabio Paratici ha spiegato così a Sky Sport: "Nel mercato c’è una parte di programmazione e una parte di opportunità. In questa operazione ci sono entrambe le cose. Pjanic per noi è un giocatore molto importante, e lo è stato per tutti questi 4 anni, quando si è presentata questa occasione abbiamo parlato con Miralem – che è un ragazzo eccezionale - e lui ci ha detto che stava bene da noi e che l’unico club per il quale sarebbe andato via era il Barcellona per coronare la sua carriera". Il dirigente bianconero parla poi del brasiliano Arthur, bianconero a partire dalla prossima stagione: "È un giocatore che ci è sempre piaciuto molto e che avevamo seguito in Brasile: è un profilo adatto al nostro tipo di calcio è più giovane di Pjanic e, infine, abbiamo realizzato un’ottima operazione finanziaria".