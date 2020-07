Lazio, l'ultima specialità della casa è la rimonta

Come trasformare uno slogan divenuto un inno in un modo di essere, quasi in uno stile. Il non mollare mai è diventato davvero l'elemento caratterizzante della Lazio di Inzaghi. Va sotto poi rimonta. Una piacevole abitudine. Contro la Fiorentina come contro il Torino. Più d'istinto e di rabbia nel sorpasso di sabato scorso, più attraverso la lucidità contro i granata. Sono addirittura già 6 le rimonte stagionali da 3 punti. 22 in totale considerando anche i 4 pareggi. La terza partita in 6 giorni era la più temuta perchè 8 undicesimi della squadra non sono mai cambiati; si è trasformata in quella della ritrovata consapevolezza. La migliore delle 3. Una Lazio in crescendo. Luis Alberto e Milinkovic quasi tornati al top, il primo gol su azione di Immobile, le risposte delle alternative.

Prendete il gol decisivo; nasce da un'iniziativa di Lukaku e viene realizzato da Parolo.