3/14

Ma soprattutto, come detto, sono 29 in campionato. Immobile ha eguagliato se stesso e altri otto calciatori del passato. E, con ancora nove turni da disputare, il numero 17 della Lazio avrebbe già vinto la classifica cannonieri in molti campionati della storia.



Ma non in tutti. Chi deve ancora sorpassare per entrare nel record? Ecco i prossimi step

I GIOCATORI CHE SARANNO PARAMETRI ZERO A FINE STAGIONE