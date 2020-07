Non solo Spal-Milan (diretta su Sky Sport Serie A) nel mercoledì sera dai quattro incontri in contemporanea. Interessante la sfida tra Verona e Parma alle porte dell'Europa: la sblocca Kulusevski. Punti pesanti anche in Fiorentina-Sassuolo, sfida che registra la doppietta di Defrel. Scontro diretto in chiave salvezza tra Lecce e Sampdoria: vietato sbagliare al Via del Mare. Diretta Gol in esclusiva su Sky Sport 251

