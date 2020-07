La video analisi di Matteo Marani pone l’accento su due dati in controtendenza rispetto alle attese: non è la resistenza fisica ad aver indirizzato fin qui la ripresa del campionato, ma la dolcezza dei piedi di gente come Luis Alberto, Dybala, Ronaldo. E il turnover, fin qui, è meno sfrenato di quello che si credeva…