Una sconfitta (la seconda consecutiva, 1 solo punto conquistato da quando è ripartito il campionato) che complica la classifica – 13esimo posto a quota 31 punti – e preoccupa l’ambiente Fiorentina. Il ko per 3-1 al Franchi contro il Sassuolo ha fatto scattare un nuovo campanello d’allarme in casa viola, con il direttore sportivo Daniele Pradè che nel post partita non ha nascosto tutta la sua delusione per la prova della squadra: "Quando giochi in Serie A se non sei cattivo perdi. E lo fai per gli episodi, per due ripartenze subite da calcio d’angolo, per un errore difensivo. C'è da pedalare, tutti dicono che siamo pieni di talenti: dimostriamolo tirando fuori gli attributi". Il dirigente della Fiorentina non ha gradito evidentemente lo spirito mostrato da alcuni calciatori della rosa: "Sono arrabbiato perché abbiamo talento ma ci dobbiamo mettere di più, dobbiamo mangiare sportivamente l'avversario​. Tutti parlano di situazioni incredibili sul mercato, ma bisogna farlo vedere in campo, dare di più", le sue parole.