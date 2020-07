"Stiamo dando vita a una corsa al titolo molto avvincente con Lazio e Inter. Ci sono ancora nove partite da giocare, ogni gare è importante e ogni squadra è vicina alla vetta. Per lo scudetto sarà una sfida tra noi tre". Matthijs De Ligt non ha dubbi: ai microfoni di Sky Sport il difensore della Juventus ha parlato della lotta per il titolo, che vede oggi i bianconeri a +4 sulla Lazio e +8 sull'Inter dopo 29 turni di campionato . "Penso che l'Inter sia una grande squadra - ha aggiunto De Ligt nell'intervista esclusiva - in questo momento è dietro solo di qualche punto, quindi dobbiamo stare molto attenti".

"Gol al Torino mi ha sbloccato mentalmente"

La difesa bianconera ha incassato una sola rete nelle cinque partite ufficiali giocate tra campionato e Coppa Italia dopo il lockdown, con la coppia De Ligt-Bonucci sempre schierata al centro da Sarri. La prossima sfida in calendario è il derby di Torino di sabato pomeriggio: "Penso che sia una partita davvero speciale - le parole del difensore olandese - sia la Juve che il Torino vogliono vincere. Sarà senza dubbio una partita difficile, loro hanno una buona squadra con buoni giocatori, dobbiamo cercare di giocare al meglio anche in difesa per non lasciare occasioni agli avversari e vincere la gara". Proprio nel derby di andata è arrivato il primo gol della Juve: "Per me è ovviamente un bellissimo ricordo: è stato il mio primo gol in Italia, che ci ha dato una vittoria importantissima. Grazie a quella rete sono migliorato tanto, sono diventato il giocatore che sono adesso. Era un momento non facile per me, ricevevo molte critiche ed ero in difficoltà. Quel gol mi ha dato sollievo e felicità, non solo a me ma anche a tutta la squadra". Con una certezza: "Ora mi sento molto meglio fisicamente, sono anche più sereno a livello mentale".