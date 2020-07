Inter, affaticamento per Moses: salta il Bologna

Victor Moses si ferma. Come comunicato dall'Inter, gli esami hanno evidenziato per l'esterno nigeriano un affaticamento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Niente di grave, ma salterà la sfida di domenica contro il Bologna. Rientro previsto contro il Verona oppure nella giornata successiva contro il Torino il 13 luglio

Nuovo stop in casa Inter, ma per fortuna meno grave del previsto. Victor Moses si ferma e salterà la sfida contro il Bologna di domenica. Come confermato dalla società nerazzurra in un comunicato, l’esito delle valutazioni cliniche e strumentali svolte questa mattina dall'esterno nigeriano dell'Inter hanno evidenziato un affaticamento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Moses mercoledì aveva chiesto il cambio nel secondo tempo della partita vinta 6-0 contro il Brescia (sostituito da Candreva).

Per Inter e giocatore per fortuna niente di grave, ma certamente un piccolo intoppo nel processo di inserimento dell’esterno nigeriano, viste e considerate le ultime prestazioni offerte. Arrivato all’Inter in prestito con diritto di riscatto (a 10 milioni) dal Chelsea a gennaio, Moses ha finora collezionato 12 presenze tra campionato, Coppa Italia ed Europa League.

Il problema fisico dovrebbe comunque essere breve e già nella trasferta di Verona, in programma il prossimo 9 luglio, Moses potrebbe tornare a disposizione di Antonio Conte, o al più tardi nella successiva sfida a San Siro contro il Torino lunedì 13 luglio.