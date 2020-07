L'italo brasiliano è il primo nome sulla lista della dirigenza nerazzurra per rinforzare la zona sinistra del centrocampo, dopo aver chiuso ufficialmente per Hakimi. Valutazioni in corso per il riscatto a fine stagione di Sanchez e prosegue, anche se a rilento, la trattativa per Tonali

Dopo aver rinforzato la fascia destra con l'arrivo di Achraf Hakimi, l'Inter comincia a pensare anche al ruolo di esterno sinistro: il nome caldo è quello di Emerson Palmieri, che ha già lavorato per sei mesi con Antonio Conte al Chelsea nel 2018 e potrebbe tornare in Italia a due anni di distanza dall'addio alla Roma. Le parti hanno già avuto i primi contatti, in attesa di capire se la trattativa tra i club possa realmente entrare nel vivo. Al momento la priorità del club nerazzurro è quella di sistemare i calciatori in uscita e quella di Emerson Palmieri rimane un'idea, eventualmente da sviluppare più avanti. Il terzino italo brasiliano, 19 presenze in stagione con la maglia del Chelsea, ha un contratto con i Blues che scadrà il 30 giugno 2022.

Sanchez, valutazioni in corso per l'acquisto a titolo definitivo leggi anche Inter, Hakimi è ufficiale: contratto fino al 2025 Valutazioni in corso sul futuro di Alexis Sanchez: il primo passo con il Manchester United è stato quello di trovare l'accordo per il prolungamento del prestito, inizialmente previsto fino al 30 giugno, fino alla prima settimana d'agosto. Al termine della stagione sportiva, l'Inter valuterà la possibilità di riscattare l'attaccante cileno e acquistarlo a titolo definitivo dai Red Devils. Le difficoltà sono legate alla valutazione che il club inglese fa di Sanchez e dall'ingaggio che il calciatore percepisce in Inghilterra. Un eventuale riscatto avverrà soltanto a condizioni che soddisferanno tutte le parti in cause e le ultime giornate di campionato potrebbero essere decisive per arrivare a una decisione definitiva.