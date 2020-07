"Bisognerà giocare con cuore e testa, perchè sono quelle partite che si giocano sul filo del rasoio anche a livello emozionale, quindi il cuore deve poi essere gestito anche dalla testa. La lucidità non deve mai far prevalere esclusivamente l’emozionalità perchè si rischia di non fare quello che si ha in testa di fare". È questo il messaggio che Moreno Longo lancia al suo Torino in vista del derby contro la Juventus in programma sabato alle ore 17.15 allo Stadium (Sky Sport Serie A e Sky Sport 252). "È una partita molto sentita dai nostri tifosi, una gara molto importante. Sarà importante lavorare da squadra in ogni situazione: l’atteggiamento dovrà essere quello di aiutarsi, di sacrificarsi uno per l’altro e saper soffrire insieme. Poi, provare a rispondere colpo su colpo".