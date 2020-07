2/8

26 FEBBRAIO 1989 - Il giovane Paolo Maldini, figlio d'arte e appena vent'anni sulla carta d'identità, diventerà presto titolare di quel Milan. L'avvento di Berlusconi porta in dote il primo scudetto. Quel giorno (contro il Pescara) festeggia con grande precocità le cento presenze in campionato, mentre l'ancor più giovane Gigi ha già il calcio in testa. Ha 11 anni, è in quinta elementare e non ha ancora scoperto di essere un portiere.