Ha segnato in qualsiasi modo: di destro, di sinistro, da fuori area, dall'interno dell'area di rigore, di testa, in acrobazia, su rigore. Mancava il gol su punizione: finalmente è arrivato al 43° tentativo. Cristiano Ronaldo festeggia doppiamente: la vittoria nel derby e il suo primo gol su calcio di punizione in Serie A. Ci aveva provato ripetutamente, spesso espropriaando del pallone da calciare da fermo due specialisti come Miralem Pjanic e Paulo Dybala. Il sigillo posto nella sfida dello Stadium contro il Torino, dunque, gli permette di sfatare l'ennemsimo tabù della sua carriera. Un calcio di punizione calciato forse in maniera leggermente diversa dagli ultimi tentativi alla 'Juninho Pernambucano'. Una parabola velenosa sulla quale Sirigu ha provato a intervenire ma senza poter evitare il gol. E ora, più che mai, Cristiano Ronaldo vorrà sempre per se il pallone dal limite su calcio piazzato. Scommettiamo?