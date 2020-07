"G1gi uno da record": lo speciale

648 in Serie A: contro il Torino Buffon è diventato il nuovo recordman del massimo campionato, superando anche Paolo Maldini. Nello speciale in onda stasera alle 23 ed all'una su Sky Sport Uno, Gigi si racconta tra maglie, coppe, emozioni e ricordi

Gigi Buffon è il giocatore recordman di presenze in serie A. Scendendo in campo nel derby contro il Torino ha giocato la partita numero 648 in serie A, superando così quello che sembrava il record imbattibile di Paolo Maldini. Gianluigi Buffon da 24 anni è praticamente sempre in campo, a parte qualche stop per infortunio o per squalifica, e da 24 anni è sempre presente sui tabellini del massimo campionato di calcio. Nel mezzo poi anche una stagione in serie B – sempre con la Juventus- e un campionato francese conquistato con il PSG prima di tornare in bianconero, oltre ovviamente alle coppe europee e alle partite della nazionale azzurra.

E, per celebrare questo incredibile traguardo, Gigi Buffon si è raccontato in prima persona camminando all’interno dello Juventus Museum di Torino, tra maglie, coppe, emozioni e ricordi. Un racconto in prima persona partendo dall’esordio da giovanissimo con il Parma, passando ai successi - e le delusioni- con la maglia bianconera, fino al prossimo futuro con il contratto prolungato di un ulteriore anno solo pochi giorni fa.