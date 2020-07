41' - Pellegrini vicino al vantaggio! Altra ottima azione dei giallorossi: prima il rasoterra insidioso di Spinazzola che arriva al lato opposto e viene controllato in qualche modo da Zappacosta. L'ex Chelsea appoggia di nuovo in mezzo e Pellegrini col mancino, in precario equilibrio, prova a piazzarla sul palo lontano ma non inquadra la porta