Calciomercato, tutte le trattative in tempo reale

L’obiettivo per la fascia dell'Inter rimane Emerson Palmieri: primi contatti con il Chelsea andati a buon fine. Il Napoli tratta con il Lille per chiudere Osimhen, operazione da 70 milioni. La Juve segue Milik: Sarri conosce molto bene il polacco, in scadenza nel 2021. L’Atalanta punta Marcos Senesi, difensore del Feyenoord: operazione da 12 milioni più bonus. Mandzukic saluta il Qatar: ha comunicato sui social di aver rescisso consensualmente il suo contratto con l’Al Duhail, club di Doha