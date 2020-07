Nicolò Barella si era fermato a poche ora dalla sfida persa poi dall'Inter contro il Bologna a San Siro. "Risentimento muscolare", la prima motivazione del club nerazzurro in un tweet che annunciava l'assenza del centrocampista in occasione della sfida valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A. Barella è stato poi sottoposto ai classici esami strumentali per valutare l'entità del problema. Questi "hanno evidenziato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra", recita il report medico pubblicato dall'Inter. Che aggiunge: "Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana". Di conseguenza, Barella salterà sicuramente la prossima sfida di campionato contro l'Hellas Verona al Bentegodi e quella successiva a San Siro contro il Torino.