Ha provato con tutte le forze e fino all’ultimo secondo a vincere la sua partita più difficile, quella che stava disputando dallo scorso 10 giugno, quando un’emorragia celebrale in seguito a un malore improvviso lo avevano costretto al ricovero d’urgenza in Rianimazione all’Ospedale Cannizzaro di Catania. Giuseppe Rizza, calciatore di 33 anni con un passato nella Primavera della Juventus, è morto questa mattina dopo che nei giorni scorsi le sue condizioni sembravano in miglioramento, tanto che si era anche risvegliato dal coma. Poi un un improvviso peggioramento e adesso la triste notizie della sua scomparsa che scuote il mondo del calcio italiano. Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia, tra questi anche quello di Giorgio Chiellini che su Twitter ha pubblicato una foto dello sfortunato ragazzo in maglia bianconera con la scritta "Ciao Peppino, ci mancherai". "Stanotte ci ha lasciato Giuseppe Rizza. Alla sua famiglia va tutto il mio cordoglio e la mia vicinanza", il messaggio sempre su Twitter il portiere della Juve Buffon.