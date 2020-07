Serie A, il calendario del prossimo turno

Due partite di martedì, sei di mercoledì e due di giovedì: tutti in campo nel bel mezzo della settimana per la 31^ giornata di Serie A. Milan-Juventus il big match di turno

Quali partite si giocheranno martedì 7 luglio?

Sono due le partite in programma martedì 7 luglio. Ad aprire il programma della 31^ giornata ci penserà la Lazio, di scena a Lecce alle ore 19:30. I biancocelesti dovranno riscattare il pesante ko con il Milan per continuare ad inseguire la Juventus, a sua volta protagonista proprio a San Siro contro i rossoneri alle 21:45.

Quali partite si giocheranno mercoledì 8 luglio?

Le prime squadre a scendere in campo saranno Fiorentina e Cagliari, che si affronteranno al Franchi alle 19:30. Stessa ora anche per il Napoli, ospite del Genoa a Marassi. Poi quattro match alle 21:45, da Torino-Brescia (importante in ottica salvezza soprattutto per i granata) a Bologna-Sassuolo. Nel mezzo anche Roma-Parma e Atalanta-Sampdoria.

Quali partite si giocheranno giovedì 9 luglio?

Due partite chiuderanno la 31^ giornata. Si tratta di Spal-Udinese, in campo a Ferrara alle 19:30, e di Verona-Inter, altro match molto interessante dal momento che la squadra di Juric in casa ha perso solo con Roma e Napoli da dicembre ad oggi.

Il calendario della 31^ giornata

Lecce-Lazio, martedì 7 luglio, ore 19:30

Milan-Juventus, martedì 7 luglio, ore 21:45

Fiorentina-Cagliari, mercoledì 8 luglio, ore 19:30

Genoa-Napoli, mercoledì 8 luglio, ore 19:30

Torino-Brescia, mercoledì 8 luglio, ore 21:45

Roma-Parma, mercoledì 8 luglio, ore 21:45

Atalanta-Sampdoria, mercoledì 8 luglio, ore 21:45

Bologna-Sassuolo, mercoledì 8 luglio, ore 21:45

Spal-Udinese, giovedì 9 luglio, ore 19:30

Verona-Inter, giovedì 9 luglio ore 21:45