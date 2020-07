Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia della trasferta della Lazio a Lecce, partita fondamentale per i biancocelesti dopo il duro ko interno con il Milan, che ha spedito la squadra a 7 punti dalla Juventus capolista. "A prescindere dagli altri, dobbiamo guardare a noi - ha detto il tecnico a 'Lazio Style Radio' -. Abbiamo analizzato il match con il Milan, ora ci aspetta una partita importante e difficile. Dovremo affrontare al meglio la gara con il Lecce: vedremo chi ci darà più garanzie per giocare al Via del Mare". Inzaghi può sorridere in quanto recupererà per la trasferta pugliese Immobile e Caicedo in attacco, entrambi reduci da squalifica, ma avverte: "Ci mancano due piccole sedute e valuteremo la condizione di chi ha giocato e di chi potrà darci una mano in una partita non semplice - ha detto -. Il Lecce gioca bene a calcio e vantano un allenatore bravo come Liverani, è un mio amico. I giallorossi stanno lottando per la salvezza, giocano a pallone e dovremo disputare l'incontro nella maniera corretta".