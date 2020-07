Correa: lesione al collaterale, out 15-20 giorni

Un’altra brutta notizia per Simone Inzaghi dopo la sconfitta 3-0 all’Olimpico con il Milan: l’allenatore biancoceleste dovrà infatti fare a meno di Correa per almeno 15-20 giorni, che con il calendario fittissimo di questo finale di stagione vogliono dire dalle 4 alle 6 partite. L’attaccante argentino – schierato punta centrale a causa della squalifica di Immobile - era uscito zoppicando al 19esimo minuto del secondo tempo dopo una torsione del ginocchio: gli esami a cui si è sottoposto il giorno seguente alla partita hanno evidenziato una lesione del legamento collaterale. Correa si aggiunge a una lista già lunga di infortunati in casa Lazio. Da valutare ci sono anche le condizioni di Milinkovic-Savic, anche lui uscito anzitempo nella sfida con il Milan per un dolore alla caviglia (ma l’infortunio del serbo sembra meno grave). In dubbio per la prossima partita con il Lecce anche Leiva e Cataldi. Inzaghi – come ha detto dopo la sconfitta con il Milan – dovrà fare la formazione insieme al dottore. La buona notizia per l’allenatore è il rientro dalla squalifica del capocannoniere del campionato Immobile e di Caicedo.