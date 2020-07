Ottenere i tre punti nel prossimo turno di campionato per non "sprecare" l’impresa di San Siro contro l’Inter. "Se non vinciamo in casa col Sassuolo la vittoria a Milano non sarà completa. Sarà stata bella e rimane come una vittoria importante, ma per dargli ulteriore risalto bisogna fare un’altra vittoria che può farci fare un salto di qualità", parla così Sinisa Mihajlovic in vista della sfida tra Bologna e Sassuolo in programma mercoledì alle ore 21.45 (Sky Sport 254). "L'importante è che questa volta la mia squadra giochi da subito e non dopo i primi venticinque minuti che a San Siro, come detto, hanno fatto schifo. Quando giochiamo e crediamo in noi stessi possiamo vincere contro chiunque: se i ragazzi stanno connessi i risultati arrivano. Il Sassuolo è un’ottima squadra, che gioca molto bene, sarà una gara difficile per tutte e due le squadra", ha aggiunto l’allenatore serbo.