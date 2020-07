La formazione



Diverse novità in casa Sassuolo dopo l'ultimo match, vinto 4-2 contro il Lecce. Sei i cambi per De Zerbi. Senza Djuricic è Defrel (e non Traoré) che parte dietro Caputo. C'è Berardi, ma la novità è Lukas Haraslin, alla seconda da titolare in A. Ala sinistra, classe 1996 slovacco, in prestito da gennaio dai polacchi del Lechia Gdansk.