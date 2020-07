Genoa-Napoli, dove vedere la partita in tv

Il Genoa è alla ricerca di punti salvezza per staccarsi definitivamente dalla zona retrocessione, il Napoli invece vuole dare continuità alla bella vittoria sulla Roma. Fischio d'inizio alle 19:30 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252

Dopo il pareggio con l’Udinese, il Genoa cerca lo scatto utile per allontanarsi dalla zona retrocessione. Il Napoli, invece, dopo aver battuto la Roma vuole mantenere il trend positivo. Gattuso dovrà fare a meno di Koulibaly e Demme per questa sfida: erano diffidati e sono stati ammoniti nell’ultima gara con i giallorossi.

Come vedere Genoa-Napoli in tv

La partita tra Genoa e Napoli, valida per la 31^ giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta su Sky alle 19:30 su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra). La telecronaca sarà di Maurizio Compagnoni, con il commento tecnico di Lorenzo Minotti. I collegamenti a bordocampo saranno a cura di Francesco Cosatti. Per Diretta Gol ci sarà Andrea Marinozzi.