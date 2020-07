La Lazio ritrova Immobile e Caicedo: le probabili

Nell’ultimo turno abbiamo assistito a un turnover più o meno pesante in quasi tutte le formazioni scese in campo. Chi doveva rifiatare potrà ritrovare posto nell’XI di partenza e la speranza di molti fantallenatori è che quella di avere meno dubbi e ballottaggi. Attenzione però a squalificati e indisponibili. L’alto numero di entrambe le categorie ‘facilita’ sotto certi aspetti le scelte di formazione.

Come sempre pendiamo dalle labbra della squadra di Sky Sport che, dai vari campi d’allenamento, ci riporta davvero tutto: prove tattiche, disposizioni, dubbi e tutto ciò che può aiutarci a capire chi giocherà. La pagina è costantemente aggiornata e ricordate che ci sono anche i nostri ‘Campetti’ che ci aiutano ad avere una visione d’insieme più completa

LECCE-LAZIO, oggi ore 19:30

Lecce, occasione per Petriccione

Tre sicuri indisponibili per il Lecce di Liverani. Oltre allo squalificato Tachtsidis, ci sono ai box anche Lapadula e Rossettini. Un paio di elementi non sono al meglio e quindi le scelte non sono ancora definitive. In mediana toccherà a Petriccione mentre in difesa non dovrebbero cambiare gli interpreti rispetto alla sconfitta col Sassuolo. Davanti Babacar è in pole con Farias che spera di essere nell’XI titolare o come punta o come trequartista.

Lazio, Milinkovic ce la fa. Tornano Caicedo e Immobile

I rientri dalla squalifica del duo d’attacco biancoceleste rende scontato solo un reparto ma altrove i dubbi restano. Tra i convocati torna anche Luiz Felipe ma in mezzo Lazzari e Lucas Leiva non sono al top e non è detto che partano entrambi dal 1’. Sulla destra si scalda quindi Djavan Anderson mentre in mezzo è in pre allarme Parolo. Milinkovic-Savic invece non preoccupa.

MILAN-JUVENTUS, oggi ore 21:45

Milan, Paquetà vice Calhanoglu?

Stefano Pioli ci spera ma solo all’ultimo sapremo se il suo Milan potrà contare sull’apporto di Hakan Calhanoglu, sicuramente tra i più in palla in questo periodo. Il turco è ancora in forte dubbio ed è per questo che Paquetà scalda il motore. Dovrebbe nel caso essere lui ad essere schierato dal 1’ in caso di forfait del 10 rossonero. Conferma invece per Saelemaekers. In difesa più Conti di Calabria. Il terminale offensivo sarà Zlatan Ibrahimovic.

Juventus, dentro Rugani e Higuain

Il duo CR7-Dybala si prenderà forzatamente un turno di riposo visto che l’argentino è squalificato. Il portoghese e Bernardeschi sono confermati in un tridente che vedrà il ritorno di Gonzalo Higuain. In mediana Pjanic sarà il regista con Rabiot preferito a Matudi. Dietro non ci sarà de Ligt (squalificato). Chance per Rugani mentre Buffon, fresco di record tornerà a sedersi in panchina.



FIORENTINA-CAGLIARI, mercoledì ore 19:30

Fiorentina, qualche ballottaggio ancora apertissimo per Iachini

Partito in panchina nella vittoria contro il Parma, Federico Chiesa punta a ritrovare posto nell’XI titolare al pari di Vlahovic, di rientro dalla squalifica. Le non perfette condizioni di Ribery ci fanno pensare che possa essere lui l’escluso ma occhio al sempre pimpante Cutrone. In difesa non ci sarà Pezzella, al suo posto Ceccherini con ballottaggio Igor-Caceres sulla sinistra. In mediana torna Castrovilli. In porta altra occasione per Terracciano.

Cagliari, nessun dubbio nella difesa rossoblù

La squalifica di Carboni, unita all’indisponibilità di Ceppitelli, rende la scelta difensiva di Zenga tanto forzata quanto (quasi) ovvia: Pisacane al centro con Klavan e Walukiewicz ai suoi lati. Pellegrini rientra dalla squalifica ma il problema alla caviglia persiste e non sarà a disposizione. In mediana cercano spazio Faragò e Cigarini. Davanti solita coppia Joao Pedro-Simeone.

GENOA-NAPOLI, mercoledì ore 19:30

Genoa, Schone si riprende le chiavi del centrocampo

Le tante soluzioni dell’attacco rossoblù rendono sempre molto arduo il compito di chi deve azzeccare la formazione. E’ sicuramente quello il reparto dove i ballottaggi si risolvono all’ultimo. Contro l’Udinese hanno segnato due subentrati ma ciò non significa automaticamente promozione nell’XI di partenza. Iago Falque è sempre in pole per una maglia da titolare. Per l’altro slot c’è traffico intenso. Di sicuro c’è il rientro in mediana di Schone. In difesa dovrebbe rivedersi Soumaoro.

Napoli, out Koulibaly e Demme

Ma-Ma: sarà questa, con tutta probabilità, la coppia di centrali difensivi scelta da Gattuso per la sfida di Genova. Senza lo squalificato Koulibaly, Maksimovic e Manolas saranno fianco a fianco nell’XI di partenza. Squalificato anche Demme, è pronto Lobotka con Elmas che spera di sostituire Zieliski. Davanti Mertens favorito su Milik mentre Politano e Callejon se la giocano alla pari

ATALANTA-SAMPDORIA, mercoledì ore 21:45

Atalanta, duello Pasalic-Ilicic

Dopo l’ampio turnover visto a Cagliari, l’Atalanta dovrebbe tornare a schierare un XI titolare con volti ‘più noti’. Sutalo non ha sfigurato e con Palomino squalificato c'è una piccola speranza di rivederlo dal 1' anche se al momento il giovane croato è in svantaggio. La cerniera di centrocampo formata da De Roon e Freuler dovrebbe ricomporsi con Gosens a sinista. Sulla trequarti sono in 4 per due maglie. Gomez se la gioca con Malinovskyi, Ilicic con Pasalic

Sampdoria, dentro Thorsby. Quagliarella dalla panca?

Sembra sempre più vicino il rientro in campo (dal primo minuto) di Fabio Quagliarella. I fantallenatori si interrogano e sperano ma la sensazione è che se non dovesse essere nella formazione titolare anti-Atalanta, sarà quasi sicuramente nella gara successiva. Ranieri ritrova Thorsby che rientrerà a centrocampo (fuori Bertolacci). Gabbiadini va verso la conferma con Depaoli favorito a destra e con Ramirez quindi che agirà sulla trequarti

BOLOGNA-SASSUOLO, mercoledì ore 21:45

Bologna, Sinisa perde pezzi in mediana

Dopo la vittoria in rimonta a San Siro, Mihajlovic vuole il bis nel derby. C'è però da smaltire un po' di stanchezza soprattutto in difesa (Danilo a riposo?). In mediana invece ci sono cambi forzati. Soriano è squalificato e Medel è a rischio. Pronti quindi Dominguez e Svanberg. In attacco un Musa c'è (Barrow), l'altro sarà utilizzato magari a gara in corso

Sassuolo, duello Defrel-Traoré

I ballottaggi di De Zerbi riguardano fondamentalmente due reparti. Iniziamo dall'attacco: Djuricic è squalificato e dietro a Caputo è battaglia tra Defrel e Traorè con quest'ultimo in vantaggio. Un po' di incognite invece in difesa. Muldur se la gioca con Toljan e dall'altra parte Rogerio spera di spodestare Kyriakopoulos. In mezzo invece è il solo Ferrari che pare sicuro della titolarità



ROMA-PARMA, mercoledì ore 21:45

Roma, c’è Fazio per Smalling. Difesa a 3 confermata

La striscia giallorossa di sconfitte di sta facendo preoccupante. Fonseca deve necessariamente invertire il trend ma non ci saranno sconvolgimenti di formazione, soprattutto a livello di assetto. La difesa a 3 verrà riproposta anche contro il Parma con Fazio che prenderà il posto dell’indisponibile Smalling. Kolarov torna sulla corsia sinistra mentre per Zaniolo è prevista un’altra partenza dalla pachina

Parma, tutti a disposizione ma tanti duelli

La rosa è al completo per la gioia di D'Aversa. I nodi da sciogliere però sono tanti e in quasi tutti i reparti. Laurini è in pole su Darmian. Gagliolo deve difendersi dall'attacco 'alla maglia' di Pezzella e anche uno dei due centrali potrebbe subire il turnover. In mediana cercano posto Scozzarella e Barillà mentre in attacco Cornelius dovrebbe rientrare dal primo minuto con Karamoh che insidia Gervinho

TORINO-BRESCIA, mercoledì ore 21:45

Torino, esterni ancora da decidere

La squalifica di Izzo da una parte, il non splendido impatti di Djidji nel Derby dall'altra dovrebbero fugare ogni dubbio sulla linea a tre di difesa con Lynaco e Bremer ai lati di Nkoulou. In mediana rischia Lukic ma il vero dubbio riguarda gli esterni. Ansaldi può giocare sia a destra che a sinistra e Ola Aina non è tagliato fuori dai ballottaggi. Con Verdi sarebbe 3-4-2-1 mentre se dovesse giocare Zaza occhio al possibile utilizzo 'alto' di Berenguer.

Brescia, buone nuove sul fronte Chancellor

Dopo la vittoria di domenica sera, il Brescia non vuole lasciare nulla al caso e Lopez va verso la conferma dell'XI che era sceso in campo contro il Verona. A meno di situazioni particolari quindi non ci saranno turnazioni. Martella quindi è favorito su Semprini mentre Spalek è ancora in vantaggio su Zmrhal. Capitolo Chancellor: il difensore dovrebbe tornare a disposizione con Lopez che potrebbe fargli riassagiare il campo per qualche minuto.

SPAL-UDINESE, giovedì ore 19:30

Spal, sei indisponibili per Di Biagio

D'Alessandro torna arruolabile dopo la squalifica ma la situazione infermeria è sempre più delicata con Fares e Valoti che si sono aggiunti a Berisha, Zukanovic e Di Francesco. In più c'è Cionek squalificato. Tomovic agirà a desta in caso di linea a 4. In mediana Strefezza farà l'esterno sinistro mentre in attacco torna Petagna dal 1'. A fargli compagnia favorito Floccari

Udinese, un solo cambio (forzato) per Gotti

Becao e De Maio sperano di recuperare posizione nella gerarchia dei titolari anti-Spal ma al momento la difesa vista contro il Genoa non dovrebbe mutare. Stesso discorso per centrocampo e attacco ma con due necessarie precisazioni. A sinistra giocherà Zeegelaar visto che Sema è squalificato. In attacco c'è da monitorare Lasagna. Dovesse stare bene sarà lui una delle due punte titolari



VERONA-INTER, giovedì ore 21:45

Verona, Amrabat a disposizione

Juric, in vista della sfida contro l'Inter che chiuderà la 31^ giornata, deve verificare le condizioni di Borini che potrebbe essere recuperabile con partenza dalla panchina. Chi invece ha risposto 'presente' è Amrabat che dovrebbe quindi riprendersi la maglia da titolare al fianco di Veloso. Pessina rientra dalla squalifica e si piazzerà sulla trequarti. Solito ballottaggio in attacco con Di Carmine ancora in leggero vantaggio sul duo Stepinski-Pazzini

Inter, Conte senza due difensori e un centrocampista

Contro il Bologna sono arrivati un rosso a Bastoni e un giallo a D'Ambrosio. Entrambi sono stati fermati dal giudice sportivo e quindi la difesa nerazzurra sarà gioco forza formata da Godin, de Vrij e Skriniar (che rientra dopo le 3 giorante di stop). In mediana non c'è Barella, infortunato. Vecino, Borja e Gagliardini sono in lizza per essere titolari con il primo che potrebbe spuntarla. Davanti Lautaro a rischio: Sanchez può soffiargli il posto