Vince ancora il Napoli, anche sul campo del Genoa. La squadra di Gennaro Gattuso ha conquistato il successo che conferma gli azzurri al quinto posto in classifica, grazie alle reti di Mertens e Lozano, che hanno vanificato il gol del momentaneo pareggio di Goldaniga. "Sono contento, è normale nei primi minuti del secondo tempo si poteva far meglio - ha detto l'allenatore nel post-match a Sky Sport -, sembrava la partita con l’Atalanta perché nel primo avevamo dominato. A me non sembra che i giocatori si divertano, fanno fatica e a volte non accettano la critica del compagno, ma fa parte dell’essere squadra. Stanno facendo ciò che gli stiamo chiedendo. Dobbiamo migliorare nelle pause che ci prendiamo nella partita. L’obiettivo è creare una mentalità forte e vincente, giocando un certo tipo di calcio, cercando di evitare gli alti e bassi. Dobbiamo dimostrare di essere squadra per 90-95 minuti".