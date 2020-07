Conte studia la possibile esclusione del centrocampista danese nell'11 di partenza al Bentegodi al suo posto possibile l'impiego di Borja Valero. In attacco Sanchez è favorito su Lautaro accanto a Lukaku. Juric ritrova Amrabat e Pessina. Fischio d'inizio alle 21:45, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Due sconfitte da dimenticare, obiettivi differenti all'orizzonte. Verona e Inter chiudono alle 21:45 di giovedì 9 luglio il programma della 31^ giornata di Serie A. La squadra di Juric è stata sconfitta per 2-0 dal Brescia nell'ultimo turno, quella di Conte ha incassato il 2-1 in rimonta del Bologna a San Siro e ora è a -11 dalla vetta occupata dalla Juve, con la possibilità di accorciare le distanze in caso di vittoria al Bentegodi. I nerazzurri non perdono in Serie A contro l'Hellas dal 1992: da allora 14 vittorie e tre pareggi. Statistica: l'Inter ha perso in tre delle ultime sette giornate di campionato (3V, 1N), tanti ko quanti nei precedenti 35 turni di Serie A, mentre il Verona si avvicina alla gara forte dei 27 punti in 15 gare giocate in casa. Fischio d'inizio alle 21:45, con diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251.

Verona, Juric ritrova Amrabat a centrocampo La novità principale in casa Hellas è il ritorno di Amrabat a centrocampo dopo la panchina di Brescia: il numero 34 riprenderà il suo posto al fianco di Miguel Veloso. Altro rientro è quello di Pessina, che ha scontato il turno di squalifica e si piazzerà sulla trequarti accanto a Zaccagni. Soliti dubbi in attacco con Di Carmine ancora in leggero vantaggio sul duo Stepinski-Pazzini. Da verificare le condizioni di Borini, sostituito a causa di un infortunio a Brescia. VERONA (3-4-2-1) probabile formazione: Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine. All.: Juric