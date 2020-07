"Potevamo fare 3-4 gol facili, non abbiamo bisogno di soffrire così". Paulo Fonseca avrebbe preferito chiuderla prima, ma è abbastanza soddisfatto della vittoria in rimonta della Roma sul Parma grazie alle reti di Mkhitaryan e Veretout che hanno ribaltato l'iniziale vantaggio degli ospiti con il rigore di Kucka. "Credo che abbiamo fatto una buona partita - ha spiegato il tecnico portoghese - anche dopo il gol la squadra ha mostrato qualità. Sono contento per l'atteggiamento dei ragazzi, hanno dimostrato ambizione, giocando con spirito di squadra. Non sono però soddisfatto per il risultato, dovevamo fare più gol. In un momento del genere non si può sbagliare così tanto. Per fortuna loro non ne hanno approfittato... ma dobbiamo essere più cattivi.