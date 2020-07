Uomo decisivo e veggente. Jordan Veretout per una serata, quella dell'Olimpico contro il Parma, è stato tutto questo. Il centrocampista francese, che non trovava il gol dal primo febbraio (sul campo del Sassuolo), ha segnato la rete del 2-1, che ha consegnato i tre punti alla squadra di Fonseca, tornato a sorridere dopo le tre sconfitte consecutive con Milan, Udinese e Napoli. E pensare che il classe 1993 aveva previsto tutto, come testimoniato da un'immagine postata sui social dalla moglie Sabrina, la quale ha pubblicato questa mattina uno screenshot della conversazione avuta su WhatsApp con il marito a poche ore dal calcio d'inizio: "Prepara i social, stasera segno io!", il messaggio del francese, che non ha lasciato scampo a Sepe con un gran destro dalla distanza.