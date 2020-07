Nella giornata di mercoledì 8 luglio non sono mancate le proteste e gli attimi di tensione in Serie A. Hanno pagato con l'espulsione e, di conseguenza, con una giornata di squalifica Sinisa Mihajlovic e Claudio Ranieri. L'allenatore del Bologna è stato fermato "per avere, al 36° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale e, all'atto della notifica del provvedimento di espulsione, rivolto al Quarto Ufficiale espressioni offensive", non sarà quindi in panchina in occasione della sfida di Parma e dovrà pagare anche un'ammenda di 15 mila euro. Ranieri, invece, ha ricevuto due ammonizioni durante Atalanta-Sampdoria e, dopo aver assistito dalla tribuna al finale della sfida di Bergamo, farà lo stesso anche alla Dacia Arena per la gara che i blucerchiati giocheranno contro l'Udinese.