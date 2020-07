La squadra di Lopez si gioca le ultime chance per la permanenza in Serie A. La Roma arriva dalla vittoria dell'Olimpico sul Parma e vuole conservare il quinto posto in classifica difendendosi dal Napoli e dal Milan. Fonseca sceglie Kalinic al posto di Dzeko. Chance dal 1' anche per Carles Perez. Diretta Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 alle 19.30