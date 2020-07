In casa Mancosu la competizione è tutto. Ma anche l'ironia... In vista della sfida tra Cagliari e Lecce, Marcello Mancosu, ultimogenito della famiglia di papà Mimmo Mancosu, un passato in C con Gubbio e Catanzaro, ha postato su Instagram un collage di foto dedicato ai fratelli che giocano in A e B. Marco è a casa sull'isola per la sfida contro il Cagliari e in carriera con il Lecce ha incontrato i più grandi come Cristiano Ronaldo. Matteo veste la maglia della Virtus Entella ma in passato ha giocato nientemeno che con Drogba in MLS.