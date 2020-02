Altra giornata memorabile per il capitano del Lecce, 7 reti in campionato (come il compagno Lapadula) dopo la prodezza su punizione al Napoli. Non è una novità per lui, già a segno all'andata con gli azzurri e pure contro le rivali per lo Scudetto: ne sanno qualcosa Juve e Inter, punite dal trequartista dalla parabola sorprendente