3/11 Foto dal sito ufficiale dell'Inter

"Lavorare in un ambiente dove è forte il richiamo al senso di appartenenza, ma con una visione proiettata al futuro e al successo, non può che essere un valore aggiunto per raggiungere gli obiettivi che una squadra come l'Inter merita", ha spiega l'ad Beppe Marotta nella nota diffusa dal club