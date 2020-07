La 32^ giornata del campionato di Serie A si chiude con la sfida tra nerazzurri e granata. La squadra di Conte è costretta a vincere per riguadagnare la terza posizione in classifica a spese dell'Atalanta. La formazione di Longo ha bisogno di punti per tenere a bada la zona retrocessione. In campo dal 1' Godin e Borja Valero. Toro con Belotti-Verdi. Diretta Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 alle 21.45