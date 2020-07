Il tecnico dei bergamaschi analizza il pareggio in casa dei bianconeri: "Mai come questa sera avremmo meritato di vincere ma a volte nel calcio la prestazione non basta". Poi Gasperini ritorna sul rigore assegnato alla Juventus per il fallo di mano di De Roon che ha fissato il risultato sul 2-2: "Il regolamento è questo in Italia. Deve cambiarne l'interpretazione, per me è un'eresia" JUVENTUS-ATALANTA 2-2: GOL E HIGHLIGHTS



"Il primo rigore era nettissimo... Il regolamento è questo in Italia, per me è un'eresia. Oggi ci è capitata contro e fine. C'è un'interpretazione uguale in un altro campionato? No. Cosa facciamo, gli tagliamo le braccia? Le braccia dietro la schiena si mettono ai bambini per farli imparare a dribblare... Deve cambiare l'interpretazione del regolamento". Così l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, dopo il pareggio con la Juventus per 2-2 allo Stadium arrivato nel finale per effetto del rigore concesso sul fallo di mani di De Roon, poi trasformato da Cristiano Ronaldo. "Abbiamo fatto molto bene - aggiunge ai microfoni di Dazn - al cospetto di una grande squadra, prima in classifica. Io esco da questa partita molto contento della prestazione, anche se c'erano tutte le condizioni per vincere questa gara e c'è il rammarico perché ci eravamo vicini fino al 90'".