Juventus-Atalanta, le probabili formazioni

Allo Stadium sarà big match. Juve e Atalanta, la prima contro la terza della classe che si sfideranno sabato a partire dale 21:45. Nove i punti di differenza, con la squadra di Gasperini che in caso di colpaccio potrebbe addiritura rientrare in corsa per lo scudetto. Certo, le statistiche non sono delle migliori. La Juventus è la squadra contro cui l'Atalanta ha perso più partite (65) in campionato e quella contro cui i bergamaschi hanno subito più gol (214). I bianconeri, inoltre, non perdono contro i nerazzurri in casa in Serie A da 30 partite (24V, 6N). L'ultimo ko risale al 2001, quando sulla panchina atalantina sedeva Giovanni Vavassori. Ma occhio alla difesa di Sarri: Sono già 30 i gol subiti dalla Juventus in questa Serie A: tanti quanti in tutto il 2018/19. I bianconeri non ne subiscono di più in un singolo campionato dal 2010/11 (38 dopo 31 giornate, 47 al termine della competizione).