L’allenatore della Juve ha presentato la sfida di domani contro i bergamaschi in conferenza stampa: "Sarà una partita molto difficile, affrontiamo una squadra che sta facendo benissimo soprattutto in trasferta. Non è il momento di pensare al Lione"

Rialzare la testa, dopo la brutta sconfitta di Milano. La Juventus si prepara ad affrontare l'Atalanta, dopo aver scoperto il potenziale percorso alle Final Eight di Champions League, se riuscirà a passare il turno col Lione. "Non è il momento di pensarci, ora dobbiamo soffermarci solo sul campionato" ha ammonito Maurizio Sarri in conferenza stampa. "È un momento importante della stagione - ha proseguito - l'Atalanta sta facendo benissimo e ha numeri importanti soprattutto in trasferta. Questo la rende una squadra tosta da affrontare. È aggressiva, dal punto di vita fisico ha accelerazioni importanti, è molto difficile come partita".