Le probabili formazioni della 32^ giornata

Tutte le ultime notizie direttamente dagli inviati di Sky Sport: Sarri ritrova Dybala e de Ligt con Alex Sandro in pole a sinistra. Inzaghi potrebbe non recuperare Milinkovic-Savic e Leiva. Nella Roma si scalda Kalinic. Solito Milan per Pioli mentre Gattuso si affida a Mertens, Callejon e Insigne. L’Inter è in ansia per Lukaku. Il Genoa passa a 4 dietro

Il turno ‘infrasettimanale’ ha visto le prime tre cadere tutte in modo più o meno incredibile. Tra Lazio e Juve nulla è cambiato se non il numero di giornate al termine del campionato. In questo weekend ci sono ritorni importanti per molte squadre: c’è chi rientra da una squalifica e chi invece torna a calcare il campo dopo un po’ di tempo. Chi giocherà dall’inizio e chi si accomoderà in panchina sperando di subentrare? Gli interrogativi dei fantallenatori troveranno risposta nelle notizie fresche e in costante aggiornamento che ci arrivano dalla squadra degli inviati di Sky Sport. Ecco il quadro generale dai vari campi d’allenamento



LAZIO-SASSUOLO, oggi ore 17:15



Lazio, c’è da sostituire Patric. Ecco come sta SMS



“Resettare”: è la parola d’ordine in casa Lazio. Inzaghi vuole riprendere il cammino dei tre punti il più velocemente possibile e si affiderà di nuovo alla coppia Caicedo-Immobile. Patric è squalificato e Bastos è in pole per un posto da titolare. Luiz Felipe è tornato ma non è al top. Anche Leiva e Milinkovic-Savic, pur lavorando sul campo con la squadra, potrebbero rinviare il proprio rientro dal 1’. In mezzo quindi si scaldano Parolo e Cataldi



Sassuolo, come al solito tanto turnover per De Zerbi



In casa neroverde ci sono da monitorare affaticati e acciaccati. Sicuramente fuori gioco Defrel che è alle prese con una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. A destra favorito Toljan, in mezzo pronti Ferrari e Marlon mentre Traoré potrebbe dare il cambio a Berardi sulla corsia destra. Haraslin spera di mantenere un posto in squadra ma a Roma dovrebbe toccare a Jeremie Boga. Djuricic rientra dopo la squalifica e agirà da trequartista centrale



BRESCIA-ROMA, oggi ore 19:30

Brescia, Chancellor pronto



La notizia di casa Brescia riguarda Chancellor che torna disponibile, con Diego Lopez che lo butterà subito nella mischia dall’inizio. Per il resto non sono previsti grossi cambiamenti nell’XI titolare. In attacco sempre il tandem formato da Torregrossa e Donnarumma. Sulla trequarti invece c'è Zmrhal in pole con Spalek che questa volta dovrebbe accomodarsi in panchina



Roma, out Smalling e due squalificati



C’è forse un solo dubbio in casa Roma. La formazione che scenderà in campo a Brescia potrebbe non comprendere Edin Dzeko. Il bosniaco è affaticato e Kalinic è pronto a sostituirlo. La decisione definitiva verrà presa solo all’ultimo. In difesa mancherà Smalling e l’esperimento Cristante centrale non può continuare visto che l’azzurro è squalificato al pari di Mkhitaryan. Nel 3-4-2-1 giallorosso spazio quindi a Fazio in difesa e a Justin Kluivert al fianco di Pellegrini



JUVENTUS-ATALANTA, oggi ore 21:45



Juve, Dybala e de Ligt tornano



La super sfida dello ‘Stadium’ vedrà molto probabilmente la ‘solita’ Juventus anche se nell’aria c’è un cambio in difesa. Contro il Milan mancavano de Ligt e Dyabala per squalifica. Entrambi torneranno a vestire i panni dei titolarissimi. Nel tridente ancora favorito Bernardeschi. In mezzo Rabiot e Bentancur ai lati di Pjanic. Come detto, la possibile rotazione potrebbe essere dietro con Alex Sandro che dovrebbe tornare a presidiare la corsia sinistra fin da inizio gara. Con buona pace di Danilo



Atalanta, torna Palomino. Monitorato Malinovskyi



Di fatto, la formazione anti Juve ha due piccoli grandi dubbi. Gasperini infatti recupera Palomino che ha scontato il turno di squalifica. Caldara ha giocato le ultime 4 partite e sembra un intoccabile ma la fisicità di Djimsiti può avere la meglio. Dietro è fondamentalmente questo l’unico ballottaggio. In mediana è pronta a riformarsi la coppia De Roon-Freuler mentre sulla trequarti sono in tre per una maglia: Pasalic è quello attualmente con più possibilità. Poi ci sono Ilicic e Malinvskyi con quest’ultimo che però deve smaltire una botta al ginocchio. Presenza a rischio per l’ucraino



GENOA-SPAL, domenica ore 17:15



Genoa, Nicola pensa al 4-3-1-2



Dopo la rete del momentaneo pareggio contro il Napoli, c’è la possibilità che Goldaniga conservi il posto in squadra. La grande novità però pare essere quella del sistema di gioco. Rossoblù che si potrebbero presentare con una difesa a 4 on Biraschi e Masiello sulle corsie esterne. Trequartista designato è Iago Falque mentre il tandem d’attacco favorito pare essere quello formato da Pandev e Pinamonti



Spal, tridente in soffitta



L’esperimento del 4-3-3 non ha portato i risultati sperati e quindi Di Biagio pensa ad un più coperto ed equilibrato 4-4-2. Ancora fuori Berisha, Zukanovic e Fares. Torna arruolabile Di Francesco mentre Valoti è in dubbio. Non al meglio Reca. Cionek torna dalla squalifica e si piazza a destra con Sala sulla corsia opposta. In mezzo al campo Dabo e Valdifiori mentre in attacco c’è Cerri in pole per affiancare Petagna.



CAGLIARI-LECCE, domenica ore 19:30



Cagliari, Ceppitelli e Pereiro di nuovo in gruppo



Scontata la squalifica, torna a disposizione Carboni che però dovrà sgomitare per riappropriarsi di una maglia da titolare. Al momento infatti si dovrebbe rivedere lo stesso terzetto visto contro la Fiorentina. In più c’è Ceppitelli che si è di nuovo allenato con la squadra, al pari di Gaston Pereiro. Oliva ha solto lavoro differenziato mentre Pellegrini prosegue con il recupero. Nel 3-4-1-2 di Zenga dovremmo trovare Mattiello a destra e Nainggolan trequartista. Davanti, il solito duo Joao Pedro-Simeone



Lecce, rientra Tachtsidis ma Liverani non cambia



La vittoria contro la Lazio ha dato nuova linfa (e una classifica decisamente migliore) al Lecce di Liverani. Il tecnico dei giallorossi non sembra infatti intenzionato a modificare la formazione di partenza. Rientra dalla squalifica Tachtsidis ma Petriccone resta in pole per un posto in mediana. Stesso discorso per Saponara: il trequartista, che di solito viene centellinato, sarà alla sua seconda partenza consecutiva. A destra Rispoli proverà a recuperare posizioni ma è dura spodestare Donati



FIORENTINA-VERONA, domenica ore 19:30



Fiorentina, Duncan out e Castrovilli in forse



Iachini ritrova Pezzella in mezzo alla propria linea difensiva con Ceccherini che scivola in panchina. Un po’ di dubbi in mezzo: Duncan è out per squalifica e Castrovilli deve ancora superare a pieno il fastidio alla caviglia. Per questo motivo di fianco a Pulgar c’è ad oggi un punto di domanda con Badelj e Ghezzal pronti a inserirsi nei papabili titolari. In attacco Cutrone è testa a testa con Vlahovic. Kouamé invece dovrebbe partire ancora dalla panchina.



Verona, Zaccagni osservato speciale



L’infermeria gialloblù resta mediamente affollata. Dopo il pareggio con l’Inter c’è da verificare un paio di acciaccati: primo fra tutti, Zaccagni che ha un problema non da poco al ginocchio ed è a rischio. Si scalda Verre che andrebbe ad affiancare Pessina. Attenzione però al possibile (nuovo) utilizzo di un Lazovic più avanzato. In difesa Empereur dovrebbe far rifiatare un compagno.



PARMA-BOLOGNA, domenica ore 19:30



Parma, da valutare Darminan. Da gestire Cornelius



In vista del derby, D’Aversa punta a schierare il miglior Parma che però potrebbe anche discostarsi da quello visto nelle ultime uscite. Cornelius e Karamoh venerdì si sono allenati a parte. C’è un’attenta gestione dei due dal punto di vista fisico. Il danese, se starà bene, partirà dall’inizio ma all’occorrenza c’è Kucka che può fare il falso 9. Non al meglio Darmian, ecco perché Laurini si tiene in caldo. In mezzo Scozzarella in vantaggio sul resto della concorrenza



Bologna, Soriano c’è. Squalifica ridotta



Accolto il ricorso del Bologna contro la seconda giornata di squalifica inflitta a Soriano e poi convertita in multa. L’azzurro, nativo di Darmstadt, sarà quindi a disposizione di Sinisa Mihajlovic. Nel 4-2-3-1 rossoblù c’è ballottaggio a sinistra tra Krejci e Dijks mentre Buldursson prova a strappare a Svanberg una maglia da titolare. Palacio dalla panchina, Barrow prima punta con Orsolini, Soriano e Sansone alle sue spalle



UDINESE-SAMPDORIA, domenica ore 19:30



Udinese, possibili rotazioni in difesa



Dopo la rotonda vittoria a Ferrara, verrebbe da pensare alla conferma totale dell’XI visto contro la Spal. In casa bianconera però non sono certo tutti al 100%. Un cambio quasi sicuro è sulla sinistra con Sema che torna dalla squalifica e Zeegelaar che scivola in panchina. Nessuno toccherà il tandem Okaka-Lasagna mentre in difesa, ci potrebbero essere avvicendamenti: Nuytinck, sempre utilizzato, probabilmente avrà bisogno di un giro di riposo



Sampdoria, terza gara di fila per Gabbiadini?



Ci sono punti importanti per la Samp in questa giornata di campionato. L’Udinese ha infilato un paio ‘botti’ che hanno migliorato sensibilmente la classifica dei friulani. Ranieri (che sarà squalificato) deve gestire Quagliarella. A meno di sorprese il bomber blucerchiato partirà dalla panchina ma c’è anche da dire che Gabbiadini sarebbe alla terza gara di fila. Staffetta programmata? Tutto può essere. Intanto Ramirez dovrebbe tornare titolare. A sinistra ballottaggio Augello-Murru.



NAPOLI-MILAN, domenica ore 21:45

Napoli, Callejon in pole. Torna KK



La prima novità in casa Napoli riguarda la porta dove Ospina è pronto a tornare titolare. Di Lorenzo e Mario Rui saranno gli esterni difensivi. In mezzo torna Koulibaly dopo la squalifica. Stesso discorso per Demme in mediana. Davanti Mertens è in vantaggio su Milik mentre a destra favorito Callejon. Resta sempre la possibile sorpresa Lozano ma il messicano, ad oggi, pare essere ancora un’arma da usare a gara in corso



Milan, un solo cambio rispetto alla Juventus



Il ritorno a pieno regime di Hakan Calhanoglu riconsegnerà all’ex Leverkeusen una maglia da titolare nel trio alle spalle di Zlatan Ibrahimovic con Paquetà che si riaccomoderà in panchina. Leao, arma in più dalla panchina, spera in una promozione ma Rebic da una parte e Saelemaekers dall’altra restano favoriti. In difesa Conti in pole su Calabria



INTER-TORINO, lunedì ore 21:45



Inter, da verificare Lukaku



Un problema alla schiena e uno all’adduttore. Questa la situazione che riguarda il grosso punto di domanda di casa Inter, ovvero Romelu Lukaku. Il belga è uscito a 15’ dalla fine di Verona-Inter e c’è da capire se e come sarà a disposizione di Conte. Pronto nel caso il tandem d’attacco formato da Sanchez e Lautaro Martinez. Sulla trequarti dovrebbe toccare ad Eriksen. A sinistra ballottaggio Young-Biraghi. Il jolly di giornata potrebbe invece essere Vecino



Torino, Belotti unica punta. Ballottaggio a destra



La squalifica di Simone Zaza costringerà Longo a passare al 3-4-2-1 con due trequartisti alle spalle del solo Belotti. In difesa riecco Izzo, di rientro dalla squalifica con Bremer che si accomoderà in panchina. A centrocampo i maggiori dubbi sul possibile XI granata. Favoriti per le corsie esterne sono Ansaldi e Ola Aina con quest’ultimo che se la gioca con De Silvestri. Se toccasse all’azzurro, ovviamente, Ansaldi cambierebbe lato di competenza. Altro ballottaggio a centrocampo è quello che vede protagonisti Lukic (favorito) e Meité.