Sfida salvezza al Ferraris: la Spal, ultima in classifica, è costretta a vincere per poter ancora sperare; per il Genoa terz'ultimo la possibilità di uscire momentaneamente dalla zona rossa, scavalcando il Lecce impegnato in serata a Cagliari. Nicola cambia modulo e passa alla difesa a 4, affidandosi in attacco all’esperienza di Pandev, in tandem con Pinamonti. Di Biagio risponde con Petagna-Floccari. Diretta DAZN1