Balli, piscina e festa dell'estate. I 47 anni di Christian Vieri iniziano così: party a sorpresa organizzato dalla moglie Costanza Caracciolo nella loro villa, tra gli amici di sempre compresi quelli dal mondo del calcio. Un sabato notte all'insegna del divertimento - nonostante i tempi da distanziamento sociale - che l'ex attaccante ha documentato momento per momento su Instagram. Prima l'aperitivo a bordo vasca, quindi la musica dal vivo con Nicola Ventola e Daniele Adani protagonisti: i due ex compagni di Vieri in nerazzurro hanno appena affiancato Bobo nella sua prima produzione musicale " Una vita da bomber ". Con Ventola prima voce della hit. Il classe '78 ha replicato la performance durante la festa suscitando tutta l'approvazione di Vieri: "Prossimamente a Sanremo: Nicola Ventola!"

I numeri di Vieri

vedi anche

"Una vita da bomber", la canzone di Bobo. VIDEO

Bomber per eccellenza (oltre 500 presenze e 250 gol in carriera) e calciatore giramondo (11 squadre in Italia più Atletico e Monaco), Vieri ha tagliato i traguardi più importanti con la maglia della Juventus: Supercoppa UEFA, Mondiale per club e scudetto nel 1996/97. Ma gli anni clou li ha vissuti con la maglia dell'Inter tra 1999 e 2005: 190 partite con 123 reti, il campionato sfiorato nel 2002 e la Coppa Italia 2005 l'unico trofeo centrato in nerazzurro. Una storia dolceamara anche con la maglia della Nazionale: 23 gol, di cui ben 9 in due Mondiali (Francia 1998 e Corea-Giappone 2002). Ma l'assenza per infortunio durante quello più importante, vinto in Germania dagli Azzurri e che Vieri ha dovuto seguire a distanza. Una delusione professionale sofferta, mai nascosta e poi raccontata con il sorriso nel corso degli anni. Tutta la spontaneità di Bobo, che ancora oggi lo rende uno degli ex calciatori più popolari del web.