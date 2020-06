E' uscito su tutte le piattaforme digitali "Una vita bomber", singolo che segna il debutto come produttore musicale di Bobo Vieri. L'ex centravanti della Nazionale, insieme agli ex compagni Ventola e Adani, è anche protagonista del video: sarà il nuovo tormentone dell'estate 2020?

Ha tutti i crismi per diventare il tormentone dell'estate 2020: "Una vita da bomber" è la nuova canzone di Bobo Vieri, che affiancato dagli amici ed ex compagni Nicola Ventola e Lele Adani, si è cimentato nella sua prima avventura in campo musicale. Il pezzo dai ritmi tipicamente latini è stato scritto da Piero Romitelli, Tony Maiello, Vincenzo Colella e prodotto da Bobo Vieri, con Nicola Ventola in qualità di voce principale. Il singolo è accompagnato da un video girato in Toscana e diretto da Fabrizio Conte, con protagonisti principali i tre ex calciatori insieme a Costanza Caracciolo e un inizio che richiama il noto film cult “L’allenatore nel pallone”, con Adani nelle vesti di allenatore.