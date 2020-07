Dopo aver racconto ben 7 punti contro Lazio, Juve e Napoli, adesso il Milan deve rifiatare prima di affrontare la Via Emilia: 3 sfide in 7 giorni contro Parma, Bologna e Sassuolo. Superare la Roma nel testa a testa in campionato e chiudere al 5° posto è fondamentale CALCIOMERCATO, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE

Necessario recuperare le energie, perché nonostante la soddisfazione di aver superato indenni e con 7 punti in classifica il terribile tris Lazio, Juve e Napoli, il Milan rientrato a notte fonda è stanco. Quasi stremato. Ora servirà l'aiuto di tutti, anche di quelli che hanno giocato meno. C'è da affrontare nel migliore dei modi la Via Emilia: 3 sfide condensate in 7 giorni contro Parma, Bologna e Sassuolo. Partite sulla carta più abbordabili, ma non per questo da sottovalutare. All'andata il Milan aveva vissuto il momento più positivo della gestione Pioli dopo l'ennesima sbandata. Ora che è ben saldo in carreggiata deve provare a mantenere la stessa velocità, perché l'obiettivo quinto posto è indispensabile per evitare il preliminare di Europa League.