Dopo il buon pareggio di Napoli, la squadra di Pioli vuole proseguire la sua marcia per provare a conquistare il quinto posto in classifica e difendersi dal Sassuolo. Pioli torna a schierare Biglia titolare (panchina per Bennacer) e lancia Leao al posto di Rebic. Presenza numero 100 in rossonero per Ibra. Nel Parma tridente Kulusevski-Cornelius-Gervinho. Diretta Sky Sport Serie A, calcio d'inizio alle 19.30