Lo scorso 1 giugno era stato definito il calendario della ripresa della Serie A dopo il lockdown per coronavirus, lasciando fuori le ultime 3 giornate di campionato. Si era deciso che le date e gli orari di queste sfide sarebbero stati definiti in seguito, in base all’andamento dei risultati e della classifica. La Lega adesso ha comunicato il programma della 17^ e 18^ giornata di ritorno. Rimane al momento fuori solo l’ultima giornata di campionato, il cui programma verrà definito a ridosso della data (primo weekend di agosto). Confermati i tre orari di gioco: 17.15, 19.30 e 21.45.