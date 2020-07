Longo: "Ko che fa male, ma combatteremo ancora"

L'allenatore del Torino analizza la sconfitta in rimonta subita contro l'Inter a San Siro: "Dispiace, poteva essere un'altra partita". Ed ancora sull'obiettivo salvezza: "Bisogna combattere su ogni campo e contro ogni avversario per conquistare i punti che ci servono"

C'è amarezza nelle parole di Moreno Longo al termine della gara persa dal Torino a San Siro contro l'Inter 3-1: "Sicuramente fa male - dice - C'erano i presupposti per fare un altro tipo di gara. Dispiace aver dato all'Inter l'opportunità di andare due volte in gol su palla inattiva all'inizio della ripresa . In momenti in cui la concentrazione non era al massimo abbiamo preso due gol evitabili che ci hanno fatto perdere la partita".

Un successo a San Siro avrebbe avvicinato di molto i granata alla salvezza: "Le sensazioni sono quelle di una squadra che deve lottare - spiega ancora Longo -Combattere su ogni campo e ogni partita per conquistare punti per raggiungere l'obiettivo della salvezza. Non cambia nulla dopo questa partita. Per venire a San Siro e fare risultato con l'Inter devi essere perfetto, e noi proveremo a migliorare".

Ora bisogna cercare di recuperare al meglio per affrontare la prossima gara che vedrà il Torino impegnato in un vero e proprio scontro diretto per non retrocedere. Giovedì i granata affronteranno il Genoa in casa: "Uno dei problemi di questo format è che purtroppo bisogna preparare le partite in scampoli di allenamento".