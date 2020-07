Torino

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, a Sky Sport:

"Gabbiadini ci interessa? E' un ottimo giocatore, ma non ci stiamo pensando perché siamo concentrati a finire la stagione al meglio. La classifica che abbiamo è ciò che meritiamo: alla fine del campionato i valori vengono fuori, ritengo che la squadra abbia fatto un torneo diverso rispetto al precedente. Ora non serve rammaricarsi, però, piuttosto trovare la salvezza il prima possibile. Falque tornerà a Torino, non ho parlato con lui perché non sarebbe professionale farlo ora. E' un calciatore importante, lo ha dimostrato qui e in futuro vedremo anche col Genoa cosa si potrà fare. L'esclusione di Izzo? Non faccio l'allenatore, ognuno ha le proprie competenze: Lyanco è altrettanto affidabile. Ora i punti pesano di più, ecco perché il risultato diventa determinante"