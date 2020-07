Brutta disavventura per l'attaccante colombiano che a causa di una caduta fortuita in piscina mentre era a pranzo con gli altri calciatori dell'Atalanta è stato ricoverato in una clinica con un trauma cranico e una ferita lacero-contusa. Nulla di particolamente grave, ma certamente non potrà prendere parte alla sfida contro il Brescia di questa sera

Attimi di paura e pranzo decisamente indigesto per Luis Muriel. L’attaccante colombiano, recordman di gol segnati in un solo campionato per un subentrante dalla panchina (10 al momento), mentre era a pranzo insieme ai suoi compagni dell'Atalanta è scivolato e caduto sul bordo di una piscina riportando un trauma cranico con ferita lacero-contusa che lo ha costretto all'immediato ricovero in una clinica di Bergamo. I giocatore in ogni caso sta bene, la tac alla quale è stato sottoposto ha dato esito negativo e ha già lasciato la struttura ospedaliera. Ovviamente, però, non sarà a disposizione di Gasperini per la partita contro il Brescia di questa sera alle 21.45 (diretta Sky Sport Serie A).